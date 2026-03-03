PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 9:30 Uhr und Montag, 14:00 Uhr wurde in der Ringstraße ein geparkter Mazda von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Mazda wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Friedrich-List-Straße einen geparkten VW und fuhr danach unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Urbach: Unfall auf der Bundesstraße

Ein 48 Jahre alter Porsche-Fahrer wollte am Dienstag gegen 12:10 Uhr an der Anschlussstelle Urbach auf die B29 in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur übersah er den Audi eines 61 Jahre alten Autofahrers und kollidierte mit diesem. An beiden Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Fellbach: Motorradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Dienstag kurz vor 10 Uhr mit seiner Yamaha die Eberhardstraße, kam hierbei auf der öligen Fahrspur ins Rutschen und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu, das Motorrad wurde beschädigt. Die Ölspur wurde offenbar durch einen bisher unbekannten Autofahrer, der an der Örtlichkeit seinen Ölfilter verloren hat, verursacht. Zeugen, die Hinweise zum bisher unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

