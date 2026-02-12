Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260212 - 0196 Frankfurt - Bockenheim: Beim Plakatieren beleidigt und Plakate beschädigt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (11. Februar 2026) störte ein bislang Unbekannter in Bockenheim einen 31-Jährigen beim Aufhängen von Wahlplakaten, beleidigte diesen und beging darüber hinaus noch eine Sachbeschädigung.

Während der 31-Jährige gestern Abend gegen 19:20 Uhr Wahlplakate in der Valentina-Archipowa-Straße aufhängte, kam ein Unbekannter auf ihn zu und verwickelte ihn in eine Debatte über politische Themen. Dabei wurde der Unbekannte zunehmend enthemmter und aggressiver, sodass er letzten Endes mehrere Beleidigungen gegenüber dem 31-Jährigen aussprach und mehrere bereits aufgehängte Wahlplakate abriss und dabei zerstörte.

Der Unbekannte entfernte sich anschließend. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte er bislang nicht angetroffen werden. Der Flüchtige kann jedoch wie folgt beschrieben werden:

Ca. 175 cm groß, 20-30 Jahre alt, dickliche Statur, kurze Haare, oben etwas länger, dunkelhäutig, kein Bart, grüner Hoodie mit hellem Schriftzug, helle Hose, kleine weiße Handtasche und Piercing in der linken Augenbraue.

Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

