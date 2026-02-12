Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260212 - 0195 Frankfurt -Westend-Nord: Räuberischer Diebstahl, Beleidigung und Widerstand

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Nachmittag des 11. Februar 2026 versuchte ein 22-Jähriger Lebensmittel aus einem Supermarkt "Am Dornbusch" zu entwenden. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand.

Den Schilderungen nach betrat der junge Mann gegen 17:00 Uhr den Lebensmittelmarkt und fiel sofort durch sein respektloses Verhalten auf. Unter anderem beleidigte er anwesende Kunden und schmiss Waren umher.

Während die Polizei alarmiert wurde, verstaute der 22-Jährige Lebensmittel in seinen Taschen. Als er versuchte, das Geschäft ohne für diese aufzukommen zu verlassen, trafen die Polizeikräfte ein. Der darauffolgenden Festnahme widersetzte er sich so vehement, dass weitere Kräfte zur Unterstützung gerufen werden mussten. Mit diesen gelang es den Mann unter Kontrolle zu bringen und zum Polizeipräsidium zu bringen. Ein Polizist wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige aus dem Präsidium entlassen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung und des räuberischen Diebstahls/ Ladendiebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell