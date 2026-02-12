Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260212 - 0193 Frankfurt - Sachsenhausen: Autofahrer versucht zu flüchten und leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 18-jähriger Autofahrer versuchte sich zunächst einer Polizeikontrolle zu entziehen und verunfallte im weiteren Verlauf. Nun steht er im Verdacht diverse Straftaten begangen zu haben.

Der junge Erwachsene befuhr in der Nacht von Mittwoch (11. Februar 2026) auf Donnerstag (12. Februar 2026) die Stresemannalle in Richtung stadtauswärts. Als Polizeibeamte ihn gegen 02:40 Uhr beobachteten, wie er über eine rote Ampel fuhr, hielten sie den Wagen an, um eine Kontrolle durchzuführen. Nachdem die Polizisten ausstiegen und sich dem Fahrzeug näherten, drückte der Fahrer aufs Gas und fuhr in Richtung Eschenbachstraße. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er über die Hans-Thoma-Straße in Richtung Schaumainkai, dabei überfuhr er mehrere weitere rote Ampeln.

An einer Kreuzung in der Schweizer Straße verlor der Fahrer auf Grund seiner rasanten Fahrweise dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Auto, welches am Seitenrand geparkt war. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde er dabei nicht verletzt, die Polizisten nutzen den Moment für die Festnahme. Im Zuge der Kontrolle ergab sich schnell der potenzielle Grund für den Fluchtversuch. Er steht sowohl im Verdacht ohne gültigen Führerschein gefahren zu sein als auch den Wagen unter Einfluss von Rausch- und Betäubungsmitteln geführt zu haben. Weiterhin leistete er bei der durchgeführten Festnahme Widerstand.

Damit aber noch nicht genug, seine 17-jährige Beifahrerin hatte eine Bankkarte bei sich, die ihr nicht zugeordnet werden konnte, auch hierzu wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Unterschlagung gefertigt, sie wurde im Anschluss an die Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell