Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260211 - 0191 Frankfurt - Sachsenhausen Süd: Angriff mit Laserpointer auf Polizeikräfte bei einer Einsatzfahrt

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Abend (10. Februar 2026) blendete ein 47-Jähriger Einsatzkräfte während einer Einsatzfahrt mit einem Laserpointer.

Gegen 22:15 Uhr fuhr eine Streife des 8. Polizeireviers in der Offenbach Landstraße zu einem Einsatz. Plötzlich wurden sie von einer zunächst unbekannten Person, die sich auf dem Gehweg befand, mit einem Laserpointer gezielt geblendet.

Die Streife wendete daraufhin ihr Fahrzeug und begab sich zu dem Mann. Den Laserpointer konnten die Kräfte auffinden und sicherstellen. Der 47-Jährige Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen.

Durch sein Handeln hat er nicht nur die Gesundheit der eingesetzten Polizisten gefährdet, sondern auch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verursacht.

Die geblendeten Einsatzkräfte konnten ihren Dienst zunächst fortsetzen. Ob sie Verletzungen an den Augen davongetragen haben, ist nun Teil der Ermittlungen.

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf Grund seiner Wohnsitzlosigkeit wird er nun einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell