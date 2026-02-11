PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260211 - 0189 Frankfurt - Rödelheim: Bedrohung mit Messer - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Ein stark alkoholisierter wohnsitzloser Mann bedrohte am gestrigen Dienstagabend zwei Männer mit einem Messer. Polizisten nahmen den Mann fest.

Der 54-Jährige Mann stieß nach aktuellen Erkenntnissen zunächst gegen 19:20 Uhr einen Roller im Bereich der Straße "Am Köstrich" um. Als der Besitzer ihn daraufhin ansprach entfernte er sich zunächst. Kurz darauf kam er jedoch zurück und hielt ein Küchenmesser in der Hand. Damit führte er mit einigen Metern Abstand diverse Stichbewegungen durch. Schließlich ging der Beschuldigte weiter zu einem nahegelegenen Einkaufsmarkt, hier bedrohte er einen weiteren Mann mit dem Messer. Dieser entzog sich der Situation, wurde jedoch von dem Beschuldigten kurzzeitig verfolgt. Wenige Augenblicke später trafen Polizisten ein und bereiteten dem Treiben des Mannes ein Ende, indem sie ihn festnahmen.

Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von über 2% Promille. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

