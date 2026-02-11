Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260211 - 0186 Frankfurt - Stadtgebiet: Hinweise der Frankfurter Polizei zum "Großen Frankfurter Fastnachtsumzug" am 15.02.2026

Frankfurt (ots)

"Frankfurts Fastnacht ist der Hit - Alle fahr'n und feiern mit". Unter diesem Motto beginnt der diesjährige Große Frankfurter Fastnachtsumzug am 15.02.2026 planmäßig um 12:21 Uhr. Die insgesamt 188 Zugnummern nehmen im Vorfeld Aufstellung im Bereich Untermainkai und starten von dort auf die etwa 3,1 km lange Zugstrecke zum Römer. Je nach Witterung rechnet der Veranstalter mit bis zu 350.000 Zuschauern. Auch in diesem Jahr wird die Polizei wieder frühzeitig mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort präsent sein und dafür sorgen, dass alle Beteiligten ein fröhliches und vor allem sicheres Fasching feiern können. Hierzu werden an besonders frequentierten Örtlichkeiten Polizistinnen und Polizisten sichtbar Kontrollen durchführen und für die Bürger ansprechbar sein. Die Polizei weist daraufhin hin, dass seit Oktober 2024 das Führen von Waffen und Messern im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen verboten ist (§ 42 WaffG). Es wird zudem darum gebeten, zur Sicherheit aller bei der Faschingsverkleidung auf das Tragen von täuschend echten Waffen (Anscheinswaffen) zu verzichten. Da es im Zusammenhang mit dem Fastnachtsumzug zu umfangreichen Verkehrssperrungen rund um die Aufzugsstrecke kommen wird, empfiehlt die Polizei, den Bereich in der Zeit von 07:00 Uhr bis voraussichtlich 18:00 Uhr weiträumig zu umfahren. Besucherinnen und Besucher des Umzugs sollten nach Möglichkeit mit dem ÖPNV anreisen. Da während der Veranstaltung mehrere Straßenbahn- und Buslinien nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, sollten für Fahrten im Stadtgebiet U-Bahnen und S-Bahnen genutzt werden. Für Auskünfte zu den Einschränkungen hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund unter der Telefonnummer 069 - 24 24 80 24 ein Servicetelefon eingerichtet.

Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter anderem auf der Internetseite des Veranstalters (https://www.grosser-rat.de/fastnachtszug/) oder auf der Internetseite der Stadt Frankfurt am Main (https://frankfurt.de/de-de/aktuelle-meldung/Meldungen/).

Informationen zum Personen-Nahverkehr, z.B. Fahrpläne, zusätzliche Fahrten oder Umleitungen, bieten die Webseiten von traffiQ (https://www.traffiq.de/) und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV (https://www.rmv.de/c/de/start/frankfurt).

Darüber hinaus wird die Frankfurter Polizei am Sonntag weitere Informationen wie gewohnt über die bekannten Social-Media Kanäle (X: @polizei_ffm, WhatsApp sowie auf Instagram) bekanntgegeben

Wir wünschen allen Jecken und Narren viel Freude beim Feiern des diesjährigen "Großen Frankfurter Fastnachtsumzugs 2026" und verbleiben schon jetzt mit einem "Helau" an die Festgesellschaft.

