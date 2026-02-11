Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260211 - 0188 Frankfurt - Bornheim: Gefährliche Körperverletzung mit schusswaffenähnlichem Gegenstand - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am Dienstagmorgen (10. Februar 2026) entwickelte sich ein Streit zwischen drei Männern, in Folge dessen einer der Beteiligten mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand im Gesicht verletzt wurde, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die zwei Beschuldigten trafen gegen 09:50 Uhr an einem Kiosk auf der Seckbacher Landstraße auf den späteren 41-jährigen Geschädigten. Nach einem Streitgespräch kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Männer sollen den Geschädigten zunächst geschlagen haben. Als er dann auf den Boden fiel sollen sie ihm gegen den Kopf getreten haben. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer dann einen schusswaffenähnlichen Gegenstand gezogen und dem am Boden liegenden Mann mehrfach in Richtung des Gesichtes geschossen haben, bei ihm entstanden oberflächliche Verletzungen. Das Verletzungsbild ergibt Hinweise auf eine Schreckschusswaffe.

Danach flüchteten die beiden Männer in Richtung Nußbaumstraße.

Der verletzte 41-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß; schwarze Kappe, heller Kapuzenpullover, schwarze Jacke, Jeans, schwarze Schuhe

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle Haare; dunkelgrüne Jacke, schwarze Bauchtasche, schwarze Hose, schwarze Schuhe, soll den schusswaffenähnlichen Gegenstand mitgeführt haben

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell