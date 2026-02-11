Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260211 - 0190 Frankfurt - Bockenheim: Beleidigungen und Bedrohung enden im Widerstand

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Mittag (10. Februar 2026) bedrohte eine Frau mehrere Mitarbeitende in einer Drogerie. Gegen die polizeilichen Maßnahmen der hinzugerufenen Streife leistete sie Widerstand.

Nach aktuellen Erkenntnissen bedrohte gegen 11:30 Uhr die 48-Jährige zunächst mehrere Mitarbeitende, weil sie ihrer Ansicht nach bestohlen wurde. Aufgrund dessen wurde die Polizei verständigt. Um die Situation zu beruhigen, sollte die Dame zunächst nach draußen begleitet werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle schlug und trat sie das Streifenteam. Um die Handfesseln anzubringen, musste die renitente Frau zu Boden gebracht werden. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 48-Jährige aus dem Polizeipräsidium entlassen.

Gegen die Fau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell