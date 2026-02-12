Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260212 - 0194 Frankfurt - Innenstadt und Bahnhofsgebiet: Kontrollmaßnahmen des Programms "Sichere Innenstadt

Frankfurt (ots)

(ki) Am 11. Februar 2026 führten Kräfte der Polizei Frankfurt, des Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz und der Bundespolizei Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet, der Innenstadt sowie mehreren Örtlichkeiten, an denen es immer wieder zu Beschwerden kommt, durch.

Im Ergebnis kontrollierten die Einsatzkräfte über 330 Personen, von denen sieben aufgrund diverser Delikte in die Haftzellen eingeliefert wurden. Hierbei wurden verschiedene Betäubungsmittel im teilweise zweistelligen Grammbereich und eine zweistellige Summe diverser verschreibungspflichtiger Tabletten sichergestellt.

Die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren erstrecken sich von Verstößen gegen die Waffenverbotszone und das Aufenthaltsgesetz bis hin zum illegalen Handel mit Betäubungsmitteln.

Besonders erwähnenswert sind zwei Fahnder, die zwei Diebe wiedererkannt haben. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es am 10.02.26 zum Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr in einem Hotel in der Elbestraße. Die Auswertung der Videoschutzanlagen in diesem Bereich erhärtete den Verdacht gegen zwei Personen, welche durch Ermittler am gestrigen Tag erkannt und kontrolliert wurden. Die entwendete Uhr im Wert eines unteren fünfstelligen Eurobetrages befand sich am Handgelenk des einen Verdächtigen. Dieser wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Präsidium eingeliefert. Die Armbanduhr wurde sichergestellt.

Wie gewohnt rundeten Kontrollmaßnahmen an mehreren stationären Verkehrskontrollstellen das Konzept ab.

In der Taunusanlage, der Schloßstraße und der Theodor-Heuss-Allee ahndeten die eingesetzten Kräfte Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Rotlichtverstöße mit Augenmerk auf Fahrradfahrer und E-Scooter-Nutzer.

