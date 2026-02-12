PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260212 - 0194 Frankfurt - Innenstadt und Bahnhofsgebiet: Kontrollmaßnahmen des Programms "Sichere Innenstadt

Frankfurt (ots)

(ki) Am 11. Februar 2026 führten Kräfte der Polizei Frankfurt, des Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz und der Bundespolizei Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet, der Innenstadt sowie mehreren Örtlichkeiten, an denen es immer wieder zu Beschwerden kommt, durch.

Im Ergebnis kontrollierten die Einsatzkräfte über 330 Personen, von denen sieben aufgrund diverser Delikte in die Haftzellen eingeliefert wurden. Hierbei wurden verschiedene Betäubungsmittel im teilweise zweistelligen Grammbereich und eine zweistellige Summe diverser verschreibungspflichtiger Tabletten sichergestellt.

Die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren erstrecken sich von Verstößen gegen die Waffenverbotszone und das Aufenthaltsgesetz bis hin zum illegalen Handel mit Betäubungsmitteln.

Besonders erwähnenswert sind zwei Fahnder, die zwei Diebe wiedererkannt haben. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es am 10.02.26 zum Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr in einem Hotel in der Elbestraße. Die Auswertung der Videoschutzanlagen in diesem Bereich erhärtete den Verdacht gegen zwei Personen, welche durch Ermittler am gestrigen Tag erkannt und kontrolliert wurden. Die entwendete Uhr im Wert eines unteren fünfstelligen Eurobetrages befand sich am Handgelenk des einen Verdächtigen. Dieser wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Präsidium eingeliefert. Die Armbanduhr wurde sichergestellt.

Wie gewohnt rundeten Kontrollmaßnahmen an mehreren stationären Verkehrskontrollstellen das Konzept ab.

In der Taunusanlage, der Schloßstraße und der Theodor-Heuss-Allee ahndeten die eingesetzten Kräfte Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Rotlichtverstöße mit Augenmerk auf Fahrradfahrer und E-Scooter-Nutzer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 07:38

    POL-F: 260212 - 0192 Hanau / Frankfurt: 15-Jährige vermisst

    Frankfurt (ots) - (ha) Wo ist Delaylah Joline G. aus Sinntal? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten. Die Jugendliche war am vergangenen Sonntag (8. Februar 2026) am Nachmittag mit einer mehrköpfigen Personengruppe in einem Erlebnisbad in der Badstraße in Obertshausen (Landkreis Offenbach). Von dort machte sie sich mutmaßlich mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren