POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Kraftstoff
Aalen (ots)
Satteldorf: Diebstahl von Kraftstoff
Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 4 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Bronnholzheim an der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn aus einem geparkten Lkw der Marke Iveco rund 400 Liter Treibstoff entwendet. Dabei wurde das Schloss des Tankdeckels beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der 07904 94260 an die Verkehrspolizei Kirchberg zu wenden.
