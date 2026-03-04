Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Polizisten angegriffen

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Unfallflucht

Zwischen Samstagnachmittag und Montagabend wurde in der Gregor-Mendel-Straße ein geparkter Audi von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Berglen-Oppelsbohm: Polizisten angegriffen

Anwohner der Leharstraße verständigten am Dienstag kurz nach 18:30 Uhr die Polizei, da ein offensichtlich betrunkener Jugendlicher vor Ort randalierte und einen Mann körperlich angegangen ist. Beim Eintreffen der Polizei ging der 16-Jährige direkt auf einen Beamten zu und schlug diesem gegen den Hals. Anschließend wurde der Jugendliche unter heftiger Gegenwehr und fortlaufenden Beleidigungen zum Polizeirevier gebracht. Er wurde in die Gewahrsamszelle eingeliefert und am Mittwoch aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingeliefert. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr befuhr eine 49-jährige Toyota-Fahrerin die B14 an der Abfahrt Fellbach Süd und wollte nach links in die Rommelshauser Straße einbiegen. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein 35-jähriger Mitsubishi-Fahrer bereits auf der Rommelshauser Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 49-Jährige schwer verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Murrhardt: Polizist bei Verkehrskontrolle angegriffen

Ein 61-Jähriger griff am Dienstagabend einen Polizisten bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle tätlich an. Der Mann wurde durch eine Streifenbesatzung gegen 23.45 Uhr an der L1149 bei Oberneustetten angehalten und auf seine Verkehrstüchtigkeit hin überprüft. Hierbei stellten die Ordnungshüter fest, dass der 61-Jährige alkoholisiert war. Nachdem ihm das weitere Procedere erläutert worden war, reagierte dieser ungehalten und aggressiv. Er beleidigte die Polizisten und schlug einen der beiden im Bereich des Halses. Anschließend nahm er eine Drohhaltung ein, woraufhin er unter dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt wurde. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen den 61-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell