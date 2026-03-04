Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Auffahrunfall

Althütte: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Althütte rückte am Mittwoch kurz vor 11:30 Uhr zum Grillplatz Kallenberg in der Stuttgarter Straße aus. Auf einer Fläche von ca. 25 Quadratmetern geriet Laub auf bisher unbekannte Weise in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Sachschaden entstand keiner.

Waiblingen: Auffahrunfall am Teiler B14 / B29

Ein 41-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 6:40 Uhr den Teiler B14 / B29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 49-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

