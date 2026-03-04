PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Auffahrunfall

Aalen (ots)

Althütte: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Althütte rückte am Mittwoch kurz vor 11:30 Uhr zum Grillplatz Kallenberg in der Stuttgarter Straße aus. Auf einer Fläche von ca. 25 Quadratmetern geriet Laub auf bisher unbekannte Weise in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Sachschaden entstand keiner.

Waiblingen: Auffahrunfall am Teiler B14 / B29

Ein 41-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 6:40 Uhr den Teiler B14 / B29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 49-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

