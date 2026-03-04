PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Kompletträdern - Unfallflucht

Aalen (ots)

Ellwangen: Diebstahl von Kompletträdern

Zwischen Dienstagabend, 19.20 Uhr und Mittwochmorgen, 6:35 Uhr, wurden auf einem Firmengelände in der Veit-Hirschmann-Straße drei Mercedes Benz GLS auf Pflastersteine aufgebockt und anschließend an allen Fahrzeugen die vier Reifen abmontiert und entwendet. Zuvor wurden die verwendeten Pflastersteine aus der Hoffläche eines Nachbargrundstückes ausgebaut. Zudem wurden an zwei Mercedes Sprintern die Dreiecksscheiben der Beifahrertüren aufgehebelt und ausgebaut. Im Anschluss wurde jeweils die hintere Sitzbank ausgebaut und entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Gschwend: Parkenden Audi beschädigt

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Schlechtbacher Straße wurde am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 9:45 Uhr ein Audi beschädigt, der dort geparkt war. Der Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

