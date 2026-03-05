PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigt am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 12 Uhr einen geparkten Toyota in der Tiefgarage am Schweinemarktplatz. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall nach Flucht vor Verkehrskontrolle

Am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr befuhr eine Streife die Gaildorfer Straße als vor ihnen ein Mopedfahrer an einem Blitzer stark beschleunigte und diesen auslöste. Der Fahrer des Mopeds beschleunigte innerhalb geschlossener Ortschaft auf bis zu 100 km/h. Auf Anhaltezeichen durch die Polizeibeamten zeigte er keine Reaktion und flüchtete durch Crailsheim. Hierbei missachtete der Moped-Fahrer mehrere rote Ampeln und konnte erst in der Bergwerkstraße angehalten werden. Hier kollidierte er mit dem Fahrzeug der Polizei, welches die Fahrbahn blockierte. Der 17-jährige Fahrer des Mopeds blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 15:25

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Kompletträdern - Unfallflucht

    Aalen (ots) - Ellwangen: Diebstahl von Kompletträdern Zwischen Dienstagabend, 19.20 Uhr und Mittwochmorgen, 6:35 Uhr, wurden auf einem Firmengelände in der Veit-Hirschmann-Straße drei Mercedes Benz GLS auf Pflastersteine aufgebockt und anschließend an allen Fahrzeugen die vier Reifen abmontiert und entwendet. Zuvor wurden die verwendeten Pflastersteine aus der Hoffläche eines Nachbargrundstückes ausgebaut. Zudem ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:23

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Auffahrunfall

    Aalen (ots) - Althütte: Feuerwehreinsatz Die Freiwillige Feuerwehr Althütte rückte am Mittwoch kurz vor 11:30 Uhr zum Grillplatz Kallenberg in der Stuttgarter Straße aus. Auf einer Fläche von ca. 25 Quadratmetern geriet Laub auf bisher unbekannte Weise in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Sachschaden entstand keiner. Waiblingen: Auffahrunfall am Teiler B14 / B29 Ein 41-jähriger Renault-Fahrer befuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren