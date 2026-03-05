Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigt am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 12 Uhr einen geparkten Toyota in der Tiefgarage am Schweinemarktplatz. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall nach Flucht vor Verkehrskontrolle

Am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr befuhr eine Streife die Gaildorfer Straße als vor ihnen ein Mopedfahrer an einem Blitzer stark beschleunigte und diesen auslöste. Der Fahrer des Mopeds beschleunigte innerhalb geschlossener Ortschaft auf bis zu 100 km/h. Auf Anhaltezeichen durch die Polizeibeamten zeigte er keine Reaktion und flüchtete durch Crailsheim. Hierbei missachtete der Moped-Fahrer mehrere rote Ampeln und konnte erst in der Bergwerkstraße angehalten werden. Hier kollidierte er mit dem Fahrzeug der Polizei, welches die Fahrbahn blockierte. Der 17-jährige Fahrer des Mopeds blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

