Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrerin gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Montagabend (31.03.2025), gegen 20:40 Uhr, wurde eine 33-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Unfall in der Industriestraße verletzt. Ein Auto, welches von der Industriestraße in die Kopernikusstraße abbiegen wollte, hatte die 33-Jährige erfasst. Die Tretrollerfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin stieg aus und fragte, ob es der gestürzten Frau gut gehe. Nachdem diese dies zunächst bejahte, fuhr die Autofahrerin weiter. Im Nachhinein bemerkte die 33-Jährige, dass sie sich verletzt hatte und an dem Roller ein Schaden entstanden ist.

Die Autofahrerin wird wie folgt beschrieben: 60-70 Jahre alt, ca. 1,60m groß, hatte kurzes graues Haar und trug eine Brille. Sie fuhr mit einem blauen oder schwarzen Auto.

Die Fahrerin oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell