Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Alfdorf: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 28-jähriger Ford-Fahrer missachtete am Donnerstag gegen 7:25 Uhr an der Kreuzung L 1080 / K 1892 bei Hellershof die Vorfahrt einer 63 Jahre alten Mazda-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Leutenbach: Fahrzeugbrand

Am Mittwoch gegen 17:40 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mercedes-Fahrer die L 1127 von Winnenden in Richtung Affalterbach. Während der Fahrt begann es im Motorraum seines Mercedes (kein E-Auto) zu qualmen, weshalb der Autofahrer anhielt und zunächst selbstständig versuchte, den Brand zu löschen, was nicht gelang. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Pkw, an diesem entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die Straße musste für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

