LPI-SHL: In den Gegenverkehr geraten
Schwarzbach (Auengrund) (ots)
Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Lichtenau und Schwarzbach. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrspur und prallte frontal mit einer entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrerin zusammen. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.500 Euro. Der 23-Jährige kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell