Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall im Gegenverkehr, Fahrradfahrer gestürzt

Aalen (ots)

Michelfeld: Unfall im Gegenverkehr

Am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr fuhr ein 55-jähriger VW-Fahrer auf der B14 von Mainhardt in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort fuhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer, welcher aufgrund dessen auswich, jedoch ein Berühren der Seitenspiegel nicht verhindern konnte. Der VW-Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug anschließend in einen Graben, in welchem sich das Fahrzeug überschlug. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für rund 20 Minuten voll gesperrt. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer gestürzt

Ein 62-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Feldweg Seewiesen, als er aufgrund der tief stehenden Sonne eine heruntergelassene Schranke übersah. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden.

