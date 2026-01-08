Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Donnerstag (08.01.2026) war ein 16-jähriger E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss in der Blücherstraße unterwegs. Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 16-Jährigen. Der 16-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
