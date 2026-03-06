PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung - Unfallflucht - Brennender Bagger - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Am Donnerstagnachmittag kam es vor einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gerieten die zwei Männer im Alter von 37 und 49 Jahre gegen 15:30 Uhr zunächst in dem Ladengeschäft in einen Streit, welcher sich im weiteren Verlauf vor das Ladengeschäft verlagerte. Dort mündeten die verbalen Streitigkeiten in eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 37-Jährige seinem Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Bei der Auseinandersetzung wurden beide Männer leicht verletzt. Dem 37-Jährigen wurde bis Freitagmorgen ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt.

Essingen: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Schloßgartenstraße in die Alemannenstraße streifte am Donnerstag, gegen 14:50 Uhr, eine 57-jährige Audi-Fahrerin ein Taxi einer 37-Jährigen, welche von der Alemannenstraße nach links auf die Schloßgartenstraße abbog. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Dienstag wurde zwischen 7:30 Uhr und 16 Uhr ein VW auf einem Parkplatz am Rabenhof von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Rangieren, beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Adelmannsfelden: Brennender Bagger

Gegen 15 Uhr wurde in der Ulmenstraße ein brennender Bagger gemeldet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet der Motorraum des Baggers in Brand. Der Fahrzeugführer begann umgehend mit den Löscharbeiten. Die Feuerwehr, welche mit einem Einsatzfahrzeug sowie 14 Einsatzkräften vor Ort war, konnten den Brand anschließend endgültig löschen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

