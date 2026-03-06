Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Backnang: Mann mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag gegen 13:15 Uhr verletzte ein Mann einen 24-jährigen Mann in einer Moschee in der Wilhelmstraße mit einem Messer. Der Angreifer flüchtete. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter, welcher etwa 175cm groß war, eine schwarz-weiße Jacke, sowie einen dunklen Jogginganzug trug und lockige Haare hatte unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen. Der 24-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell