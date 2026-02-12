PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, den 12.02.2026 im Zeitraum zwischen 10.05 Uhr und 11.30 Uhr während der Abwesenheit der Mieter in ein Mehrfamilienhaus in der Oberdorfstraße/Ecke Nahbollenbacher Straße ein. Hier wurde die Tür zu einer Mietwohnung mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Zum Diebesgut kann zurzeit keine Angabe gemacht werden. Die Sachschadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 13:17

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Longuich

    Trier (ots) - Im Zeitraum vom 11.02.2026, 15:30 Uhr bis 12.02.2026, 05:30 Uhr kam es in der Kapellenstraße in Longuich in Höhe der Hausnummer 3 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem parkendem PKW und einem unbekannten flüchtigen Fahrzeug. Der Spurenlage zufolge dürfte das flüchtige Fahrzeug vom Longuicher Kreisverkehr kommend in die Kapellenstraße eingefahren sein, wo es seitlich mit dem rechterhand am Straßenrand ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:26

    POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Umgefahrenes Straßenschild

    Kronweiler (ots) - Am 11.02.2026 kam es innerhalb der Ortschaft Kronweiler zu einer Beschädigung einer Leitbake, vermutlich verursacht durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug. Im Tatzeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde das Verkehrsschild, welches sich in der Hauptstraße in Kronweiler befindet, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer augenscheinlich ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 07:02

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße

    Baumholder (ots) - Am 10.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es in Baumholder, Hauptstraße Höhe Hausnummer 10 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde womöglich ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizei Baumholder unter 06783-9910. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Baumholder St. Hubertusstr. 1 55774 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren