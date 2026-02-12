Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, den 12.02.2026 im Zeitraum zwischen 10.05 Uhr und 11.30 Uhr während der Abwesenheit der Mieter in ein Mehrfamilienhaus in der Oberdorfstraße/Ecke Nahbollenbacher Straße ein. Hier wurde die Tür zu einer Mietwohnung mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Zum Diebesgut kann zurzeit keine Angabe gemacht werden. Die Sachschadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell