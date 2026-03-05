Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Unfall am Lederersteg: Lkw kippte mit Arbeitsbühne in die Pegnitz - eine Person verletzt.

Nürnberg (ots)

Ein Lkw mit Arbeitsbühne kippte am Mittwochmorgen bei Baumschnittarbeiten nahe dem Lederersteg in die Pegnitz - ein Arbeiter rettete sich selbst.

Am Mittwochmorgen, 4. März, alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg gegen 9:20 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg zu einem Wasserrettungseinsatz nach Nürnberg-Gostenhof. Bei Baumschnittarbeiten nahe dem Lederersteg kippte ein Lkw mit ausgefahrener Arbeitsbühne aus bislang ungeklärter Ursache seitlich um. Der Arbeitskorb stürzte dabei in die Pegnitz.

Im Korb befand sich ein 45-jähriger Baumarbeiter. Dank der günstigen Strömungsverhältnisse gelang es ihm, sich selbstständig aus dem Arbeitskorb zu befreien und das Ufer zu erreichen.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache 1 sicherten den Mann am Uferrand. Anschließend retteten sie ihn mithilfe einer speziellen Trage aus der steilen Böschung. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung und brachte den Arbeiter anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Parallel sicherten die Einsatzkräfte den seitlich liegenden Lkw gegen ein weiteres Abrutschen in die Pegnitz. Nach dem Eintreffen einer beauftragten Bergungsfirma begann die technisch anspruchsvolle Bergung. Mit drei schweren Berge- und Kranfahrzeugen richteten die Spezialisten das Arbeitsbühnenfahrzeug nach mehreren Stunden Arbeit gegen 23:00 Uhr wieder auf.

Spezialkräfte der Feuerwehr, darunter Taucher sowie Einsatzkräfte des Rüstzuges, unterstützten die Maßnahmen fortlaufend mit Sicherungsmaterial und schweren technischen Geräten.

Während der Einsatzmaßnahmen sperrte die Polizei die Reutersbrunnenstraße über mehrere Stunden. In der Umgebung kam es daher zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. (MO/DK).

