Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Ford Ranger, der zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr und Freitag, 9:55 Uhr, am Straßenrand in der Philipp-Funk-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960 entgegen.

Bopfingen: Batterie entwendet

Zwischen Donnerstagnachmittag, 16:30 Uhr und Freitagmorgen, 7:30 Uhr wurde aus einem Minibagger, der in der Bergstraße abgestellt war, die Batterie ausgebaut und entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Mit Fahrradfahrer kollidiert

Am Freitag um 5.50 Uhr wollte ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer von der Richard-Bullinger -Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 54-jährigen Radfahrers und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

