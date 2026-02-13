Polizeipräsidium Ulm

Beute machten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Landkreis Biberach.

Im Laufe der Nacht verschafften sich Einbrecher Zutritt zu vier Schulen. In Ingoldingen, Schemmerhofen und Ringschnait hebelten die Unbekannten Türen und Fenster auf und gelangten so ins Innere. In Mittelbuch drückten die Unbekannten ein Fenster gewaltsam auf. Dann hebelten die Täter weitere Türen oder Rollcontainer im Inneren auf und durchwühlten diese auf der Suche nach Brauchbarem. Die Einbrecher wurden fündig und stahlen in allen Schulen Bargeld. In Mittelbuch und Ingoldingen wurden zudem Musikboxen entwendet. Weitere Elektrogeräte wurden von den Tätern nicht mitgenommen. Die Unbekannten flüchteten unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird ebenfalls geprüft. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 4.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 beim Polizeipräsidium Ulm zu melden.

