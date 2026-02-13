Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig/A8 -Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall/ Zwei Fahrzeuge waren bei einem Unfall am Donnerstag auf der A8 bei Wiesensteig beteiligt.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.30 Uhr stockte der Verkehr in Fahrtrichtung München. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW Touran nahm dies zu spät wahr und konnte bei km 154, Höhe Wiesensteig, nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf dem linken Fahrstreifen einem Seat Arona hinten auf. Der wurde von einem 51-Jährigen gelenkt. Verletzt wurde niemand. Die Autos blieben fahrbereit. Den Schaden an den zwei beteiligten Fahrzeugen schätzt die Verkehrspolizei Mühlhausen auf insgesamt 7.000 Euro.

++++0273701 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell