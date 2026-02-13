Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Fahrt unter Drogen

Am Donnerstag stoppte die Polizei in Bad Schussenried einen 24-Jährigen auf dem E-Scooter.

Ulm (ots)

Um 6.45 Uhr kontrollierte die Polizei den jungen Mann in der Wilhelm-Schussen-Straße. Der war mit einem E-Scooter in Richtung Bad Buchau unterwegs. Bei der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Ein Urintest bestätigte die Vermutungen der Beamten. Deshalb nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll nun zeigen, was für Drogen der 24-Jährige vor der Fahrt konsumiert hatte. Die Polizeistreife untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 24-Jährigen.

++++0272324(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

