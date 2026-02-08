POL-BOR: Abschlussmeldung - Heiden: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der L600 in Heiden
Heiden (ots)
Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Unfallstelle ist wieder freigegeben. Der Kraftradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.
Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
