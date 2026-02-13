PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Dreister Dieb plündert Opferstock
Geringe Beute machte ein Unbekannter am Mittwoch oder Donnerstag in Ummendorf.

Ulm (ots)

Der Dieb betrat zwischen Mittwoch, 8 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr die Kirche in der Biberacher Straße in Ummendorf. Dort gelang es ihm, aus dem verschlossenen Opferstock Bargeld zu entwenden. Laut Zeugen dürften sich in dem Behälter für Geldspenden rund zehn bis 20 Euro befunden haben. Wie der Unbekannte an die Geldspenden gelangte und ob das Gotteshaus für jedermann durchgehend offen stand, muss die Polizei noch ermitteln. Die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/447-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem dreisten Dieb.

++++0273098(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

