Ravensburg

Wahlplakate beschädigt

Mindestens sieben Wahlplakate haben Unbekannte in der Friedrichshafener Straße jüngst beschädigt. Zwischen Mariatal und der Einmündung Hindenburgstraße zerstörten die Täter zwei Plakate der Grünen und fünf der SPD, die Tat wurde am Mittwoch angezeigt. Die Polizei Ravensburg ermittelt nun wegen der Sachbeschädigungen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Beschädigung oder Zerstörung von Wahlplakaten nicht nur eine Straftat darstellt, sondern auch höchst undemokratisch und daher gesellschaftlich völlig inakzeptabel ist.

Fronreute

Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Einen Leichtverletzten und Sachschaden von rund 16.000 Euro forderte ein Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der B 32. Eine 23-jährige VW-Lenkerin erkannte gegen 14.45 Uhr zu spät, dass ein vor ihr von Blitzenreute in Richtung Altshausen fahrender Kleinbuslenker kurz vor der Abzweigung Buchsee verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr wuchtig auf. Hierdurch wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Zwei nach derzeitigem Stand Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 130.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag in der Erzberger Straße. Gegen 16.30 Uhr fuhr der 59-jährige Lenker eines Linienbusses in Richtung Kreisverkehr Südring und wollte an einem Pannenfahrzeug vorbeifahren. Dabei übersah er einen verkehrsbedingt bereits wartenden Skoda und fuhr diesem wuchtig auf. Hierdurch wurde dessen 57-jähriger Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Busfahrer kam vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Während der Schaden am Pkw auf rund 30.000 Euro geschätzt wird, dürfte er am Bus mit etwa 100.000 Euro deutlich höher ausfallen.

Waldburg

Zu stark beschleunigt - Unfall

Vier beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines missglückten Ausparkvorgangs am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Reinhold-Abele-Straße. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte gegen 9.15 Uhr der 73-jährige Fahrer eines BMW rückwärts ausparken und kam dabei zu stark aufs Gaspedal. Hierdurch brach der Wagen aus, drehte sich und prallte gegen zwei benachbart geparkte Fahrzeuge. Eines davon wurde noch auf einen weiteren Pkw und gegen einen Blumentopf gestoßen. Hierdurch wurden alle beteiligten Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, verletzt wurde niemand.

Bad Wurzach

Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

Leicht verletzt wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Vorfahrtsunfall am Mittwochmittag auf der K 7933 bei Eintürnen. Gegen 13 Uhr befuhr die 53-jährige Lenkerin eines VW den Gemeindeverbindungsweg von Rohr kommend in Richtung Weitprechts und wollte bei der Einöde Franziskus die K 7933 queren. Hierbei übersah sie den von Molpertshaus in Richtung Eintürnen fahrenden und vorfahrtsberechtigten Honda einer 37-Jährigen. Durch die folgende Kollision verletzten sich die beiden Fahrerinnen nach derzeitigem Stand leicht, die 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine im Fahrzeug der 53-Jährigen mitfahrende Beifahrerin blieb wohl unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der geschätzte Gesamtsachschaden beträgt rund 13.000 Euro.

Bad Waldsee

Fahrzeugbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am heutigen Donnerstagmorgen ein Kleintransporter auf einem Tankstellengelände in Gaisbeuren in Brand geraten. Gegen 8.45 Uhr stellte der 24-jährige Fahrer den Fiat ab und bemerkte kurze Zeit später, bei seiner Rückkehr aus dem Verkaufsraum der Tankstelle, Flammen und Rauch aus dem Motorraum. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass der Sachschaden sich auf den Motorraum beschränkte. Verletzt wurde niemand.

