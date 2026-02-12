Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw gerät in Brand

Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Pkw in der Nollhofstraße in Brand geraten. Der 38-jährige Fahrer war mit seiner Familie unterwegs, als der Motor eigenen Angaben zufolge plötzlich unkontrolliert hochdrehte. Auf Grund dessen parkte er das Fahrzeug im Bereich des Kreisverkehrs Nollhof in eine Haltebucht und verließ noch rechtzeitig den Pkw gemeinsam mit den drei Mitfahrenden. Kurz darauf tropften brennende Betriebsstoffe aus dem Motorraum auf die Fahrbahn, ehe der vordere Fahrzeugbereich in Flammen stand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen gelöscht werden. Personen wurden beim Fahrzeugbrand nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Sigmaringen

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr auf der L456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen gekommen. Ein Autofahrer musste abbremsen, da ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links abbiegen wollte. Ein nachfolgender 36-jähriger Pkw-Lenker reagierte zu spät und fuhr dem abbremsenden Fahrzeug ins Heck. Ein weiterer dahinterfahrender 22-jähriger Autofahrer erkannte die Situation ebenfalls zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Wagen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Bad Saulgau

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 78-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmorgen in der Karlstraße. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 59-jähriger Pkw-Lenker die Karlstraße in Richtung Buchauer Straße, als gegen 10.40 Uhr der Fußgänger in Höhe der Christuskirche von links die Fahrbahn querte. Hierbei wurde er von dem Auto mit der vorderen Ecke erfasst und zu Boden gestoßen. Der Senior zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Auf insgesamt rund 17.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der L 194 bei Gaisweiler entstanden ist. Eine 32 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 06:30 Uhr von Aach-Linz kommend in den Kreisverkehr eingefahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 45-jährigen VW-Fahrers. In der Folge kam es zu Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell