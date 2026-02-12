Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter versucht in Kellerräume einzubrechen

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Mittwochvormittag hat ein unbekannter Täter versucht, in mehrere Kellerräume eines Hochhauses in der Königsberger Straße einzubrechen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangte die oder der Unbekannte auf bislang nicht geklärte Weise in das Gebäude und begab sich in den Kellerbereich. Dort wurden an nahezu allen Kellerabteilen frisch beschädigte Sichtschutzelemente festgestellt, die auf ein Ausspähen möglicher Wertgegenstände hindeuten. An einem Kellerraum versuchte der Täter, das Türschloss gewaltsam aufzubrechen, und verbog dabei zudem ein Türscharnier. Ein Eindringen gelang jedoch nicht. Aus bislang unbekanntem Grund ließ der Täter von der weiteren Tatausführung ab, sodass nach jetzigem Stand nichts gestohlen wurde. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen versuchten Einbruchs.

Friedrichshafen

Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Opfer eines Telefonbetrugs ist am Dienstag eine Frau aus dem Bereich Friedrichshafen geworden. Die Geschädigte hatte zuvor eine E-Mail erhalten, wonach ihre Banking-App angeblich bald nicht mehr funktionieren werde. Am Folgetag wurde sie von einer ihr bekannten Telefonnummer der Bank angerufen. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter aus und behauptete, bei der Aktualisierung der App behilflich zu sein. Im weiteren Verlauf brachte der Täter die Frau dazu, eine App zu installieren und dort verschiedene Zugangsdaten einzugeben. In der Folge verschaffte sich der Unbekannte so Zugriff auf ihr Online-Banking und buchte mehrere tausend Euro ab. Zudem wurden vier Bargeldabhebungen an Geldautomaten festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Betrugs und weist darauf hin, mit den Zugangsdaten zu Online-Banking-Portalen höchst sensibel umzugehen. Geben Sie derartige Informationen niemals telefonisch weiter und wenden Sich im Zweifel auf den Ihnen bekannten Wegen direkt an Ihre zuständige Bankfiliale. Weitere Informationen dazu auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/.

Friedrichshafen-Waltenweiler

Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich der 54-jährige Fahrer eines Mini bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Taldorfer Straße (K7729) bei Waltenweiler zugezogen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der Mann gegen 16.45 Uhr die Strecke von Taldorf kommend in Richtung Waltenweiler und kam kurz vor dem Ortseingang nach einer laut Zeugenaussagen auffälligen Fahrbewegung rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen das Betonrohr eines Entwässerungsgrabens und anschließend gegen einen Baum. Der Schwerverletzte musste von der alarmierten Feuerwehr mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Ob im Fahrzeug aufgefundene Konsumutensilien für Betäubungsmittel mit dem Unfall in Verbindung stehen, müssen die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Tettnang-Obereisenbach

Gegen Verkehrszeichen und Scheune geprallt

Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls hat am Mittwochabend der 62-jährige Fahrer eines Hyundai in Obereisenbach einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 17.15 Uhr streifte der Mann in der Ortsmitte auf der Bodnegger Straße zunächst zwei Verkehrszeichen auf einer Mittelinsel und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen die Mauer einer Scheune. Der 62-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde vom Rettungsdienst in lebensbedrohlichem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Überlingen

Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag an der Einmündung St.-Ulrich-Straße / Nußdorfer Straße leicht verletzt worden. Eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin hatte gegen 13.15 Uhr beim Linksabbiegen in die Nußdorfer Straße die Vorfahrt des von links kommenden 30-jährigen Radfahrers missachtet. Dieser prallte gegen die hintere linke Fahrzeugtüre des Pkw und stürzte anschließend. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann leichtverletzt entlassen. Der Sachaschaden beläuft sich auf insgesamt rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell