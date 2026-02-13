Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag stieß ein Autofahrer gegen einen Baum. Er blieb unverletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Der 31-Jährige fuhr von Asch in Richtung Bühlenhausen. Sein Volvo geriet mit den Reifen auf den Grünstreifen. Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle und kam von der Straße. Neben der Fahrbahn stieß er gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt und das Auto musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

