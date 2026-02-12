PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Ehingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Tatverdächtiger ermittelt
Ein 16-Jähriger steht im Verdacht, in Ehingen zwei Raubdelikte begangen zu haben.

Ulm (ots)

Am 28.09.2025 sowie am 29.09.2025 überfiel ein bewaffneter Mann in Ehingen zwei Tankstellen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6127214 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6128339).

Nach umfangreichen Ermittlungen richtet sich nun der Tatverdacht gegen einen 16-Jährigen.

Auf richterlichen Beschluss durchsuchte die Kriminalpolizei Ulm am Dienstag (10.02.2026) die Wohnung des 16-Jährigen. Dabei fanden die Beamten auch mutmaßliche Täterbekleidung. Die Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-jährige Jugendliche mit deutscher Staatsangehörigkeit auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm sowie der Kriminalpolizei Ulm dauern an.

+++

Polizeipräsidium Ulm

Daniel Frischmann Tel.: 0731 188-1111 Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de

Staatsanwaltschaft Ulm

Ayfer Kaplan-Pirl Tel.: 0731 189-1470 pressestelle@staulm.justiz.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

