POL-UL: Ehingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Tatverdächtiger ermittelt

Ein 16-Jähriger steht im Verdacht, in Ehingen zwei Raubdelikte begangen zu haben.

Ulm (ots)

Am 28.09.2025 sowie am 29.09.2025 überfiel ein bewaffneter Mann in Ehingen zwei Tankstellen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6127214 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6128339).

Nach umfangreichen Ermittlungen richtet sich nun der Tatverdacht gegen einen 16-Jährigen.

Auf richterlichen Beschluss durchsuchte die Kriminalpolizei Ulm am Dienstag (10.02.2026) die Wohnung des 16-Jährigen. Dabei fanden die Beamten auch mutmaßliche Täterbekleidung. Die Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-jährige Jugendliche mit deutscher Staatsangehörigkeit auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm sowie der Kriminalpolizei Ulm dauern an.

