POL-UL: (HDH) Hermaringen - Vorfahrt genommen

Mit einer Verletzten und Blechschaden in Höhe von rund 13.000 Euro endete ein Unfall am Mittwoch bei Hermaringen. Zwei Autos stießen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.45 Uhr. Eine 70-Jährige fuhr mit ihrem Nissan auf der Kreisstraße 3025 von Allewind in Richtung Hermaringen. Aus Richtung B492 kam eine Gleichaltrige mit ihrem Mercedes. Die wollte nach links auf die K3025 abbiegen. Dabei verlangsamte sie offenbar noch ihre Geschwindigkeit, fuhr allerdings ohne anzuhalten in die Einmündung ein. Der Mercedes stieß mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Nissan zusammen. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin des Nissan Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in eine Klinik. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden am nicht mehr fahrbreiten Mercedes auf ca. 5.000 Euro, den am schrottreifen Nissan auf rund 8.000 Euro. Beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

