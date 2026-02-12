Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Fahrzeug kontrolliert

Am Mittwoch benutzte ein 44-Jähriger eine Blitzer-App während der Fahrt in Salach.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr kontrollierten Polizisten des Polizeireviers Eislingen den Autofahrer. Dieser war mit seinem Ford in der Hauptstraße unterwegs. Bei der routinemäßigen Kontrolle bemerkten die Beamten das eingeschaltete Handy in einer Halterung. Dort war eine Blitzer-App aktiv, die zusätzlich ein Warnsignal abgab. Die Nutzung solcher Apps während der Fahrt ist jedoch verboten. Dem 44-Jährigen droht nun ein Bußgeld von mindestens 75 Euro und ein Punkt in Flensburg.

++++0270550

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell