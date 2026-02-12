Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Tanklaster bleibt auf Bahnübergang stehen

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch in Langenau.

Gegen 15 Uhr fuhr der 40-Jährige mit seinen ukrainischen Tanklastwagen in der Angertorstraße. Das neue Militärfahrzeug war auf einer Überführungsfahrt und blieb auf den Gleisen stehen. Kurze Zeit später fuhr ein Regionalzug in den stehenden Laster. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug schon vorher verlassen. Im Zug befanden sich knapp 30 Fahrgäste. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Warum der Tanklaster auf den Gleisen stehen blieb, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 350.000 Euro geschätzt. Gegen 4 Uhr war die Bahnstrecke wieder freigegeben.

