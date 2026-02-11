Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Reizgas gesprüht

Am Mittwochvormittag soll ein Schüler in einer Ulmer Schule in Wiblingen Reizgas versprüht haben.

Gegen 10 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot in die Buchauer Straße aus. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte eine junge Person in dem Schulzentrum Reizgas versprüht. Das geschah wohl in einem Flur im Erdgeschoss des Gebäudes. Mehrere Schüler und Schülerinnen atmeten das Reizgas ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitten wohl mindestens 14 Personen, darunter auch der mutmaßliche 17-jährige Tatverdächtige, Atemwegsreizungen. Sie klagten über Schwindel sowie Übelkeit und wurden deshalb durch die Rettungskräfte vor Ort versorgt. Anschließend konnten die Leichtverletzten an die Eltern überstellt werden. Der 17-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Schule wurde gelüftet, der Schulbetrieb konnte noch am Vormittag wieder aufgenommen werden. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 17-jährigen Schüler.

