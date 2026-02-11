Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Am Dienstag zog die Polizei in Göppingen einen 23-Jährigen aus dem Verkehr.

Kurz nach 10.15 Uhr war der junge Mann mit seinem Auto in der Wielandstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Heininger Straße und wurde dort einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Test verlief positiv auf THC. Ein Arzt nahm dem Mann deshalb Blut ab. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Die Polizeistreife untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei nun auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 23-Jährigen.

