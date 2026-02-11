Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Laster mit Tierkadavern kippt nach einem Auffahrunfall um

Eine stundenlange Sperrung der L283 bei Bad Schussenried zog ein verunfallter Lkw am Montag nach sich.

Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit ihrem BMW Mini auf der Landstraße 283 von Sattenbeuren in Richtung Steinhausen. Kurz vor Steinhausen, auf Höhe Aichbühl, wollte sie nach links abbiegen. Da zu diesem Zeitpunkt Gegenverkehr herrschte, musste sie anhalten. Das erkannte wohl ein ihr nachfolgender Lasterfahrer zu spät und krachte trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers in das Heck des stehenden Kleinwagens. Der BMW Mini drehte sich um 180 Grad und prallte seitlich in einem entgegen kommenden MAN Sattelzug. Der 56-jährige Fahrer des MAN Laster mit Spezialaufbau, der dem Auto aufgefahren war, überfuhr noch einen Leitpfosten im Grünstreifen. In der weiteren Folge kippte der mit Tierkadavern beladene 19 Tonner in der abschüssigen Böschung auf die rechte Seite und kam dort in der Wiese zum Liegen. Die Autofahrerin und der mutmaßliche Unfallverursacher zogen sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Der Fahrer des MAN Sattelzug wurde nicht verletzt. Die Polizei und Straßenmeisterei sperrten die Straße komplett und leiteten den Verkehr um. Durch die aufwendigen Bergemaßnahmen mit einem Schwerlastkran war die L283 bis etwa 22 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr um. An dem MAN mit Spezialaufbau entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro. Der Schaden an dem Auto wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die MAN-Zugmaschine wurde an der linken Seite erheblich beschädigt, der mitgeführte Auflieger blieb unbeschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 10.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Flur ist, muss die Polizei noch ermitteln. Die Feuerwehren aus Bad Schussenried, Bad Buchau und Reichenbach waren mit 40 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

