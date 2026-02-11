Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag kam es auf der B492 bei Hermaringen zum Unfall mit hohem Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 21.55 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem VW Caddy von Hermaringen in Richtung Sontheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der VW-Fahrer auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Nissan Qashqai eines 43-Jährigen. Beide Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Die Höhe des Schadens am VW wird auf 5.000 Euro, der am Nissan auf 45.000 Euro geschätzt.

++++0262378 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell