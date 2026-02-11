Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorrang missachtet

Bei einem Unfall am Dienstag bei Laupheim wurde eine Person verletzt. Ein 41-Jähriger hatte den Unfall verursacht und stand deutlich unter Alkoholeinwirkung.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr. Ein 41-Jähriger war mit seinem Nissan auf der K7582 von Burgrieden in Richtung Laupheim unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Am Flugplatz" (Industriegebiet) wollte der Nissanfahrer nach links abbiegen. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden Chrysler eines 70-Jährigen. Der fuhr ordnungsgemäß in Richtung Burgrieden. Die beiden Fahrzeuge stießen auf der Richtungsfahrbahn nach Burgrieden zusammen. Bei dem heftigen Aufprall wurde der Nissan gegen einen Fahrbahnteiler und zwei Verkehrszeichen geschleudert. Dabei zog sich der mutmaßliche Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Der Senior blieb unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 41-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er kam zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik. Dort wurde auch eine Blutprobe durchgeführt. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde einbehalten. Den Sachschaden an dem schrottreifen Nissan schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Chrysler wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. An der Verkehrseinrichtung ist ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

