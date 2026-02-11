Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Schule

In der Nacht auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Schule in Ulm ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 19.30 Uhr und 7.15 Uhr. Unbekannte begaben sich auf das Areal der Schule in der Straße Eichengrund. Dann hebelten sie mit einem Werkzeug ein Fenster auf und stiegen in die Grundschule ein. Im Gebäude hebelten sie mehrere Türen auf und durchsuchten anschließend die Räume. Auch Schränke und Schubladen brachen sie gewaltsam auf. Ob die Einbrecher Beute machten muss noch ermittelt werden. Die Polizei Ulm-Böfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

++++0256860 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell