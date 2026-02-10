Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Terrassentür aufgehebelt - Beute gemacht

Am Wochenende brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Göppingen-Bezgenriet ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag 15 Uhr und Montag 8 Uhr im Feilenhofweg. Ein Einbrecher hebelte die Terrassentür an dem Haus auf und gelangte so ins Innere. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Dem Einbrecher fielen wohl Bargeld und Uhren in die Hände. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Seine Spuren ließ er am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/632360) sucht Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Feilenhofweg wahrgenommen haben.

Hinweis der Polizei: Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage oder auch eines Bewegungssensors eine abschreckende Wirkung.

++++0248171

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

