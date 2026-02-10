PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Terrassentür aufgehebelt - Beute gemacht
Am Wochenende brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Göppingen-Bezgenriet ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag 15 Uhr und Montag 8 Uhr im Feilenhofweg. Ein Einbrecher hebelte die Terrassentür an dem Haus auf und gelangte so ins Innere. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Dem Einbrecher fielen wohl Bargeld und Uhren in die Hände. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Seine Spuren ließ er am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/632360) sucht Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Feilenhofweg wahrgenommen haben.

Hinweis der Polizei: Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage oder auch eines Bewegungssensors eine abschreckende Wirkung.

++++0248171

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren