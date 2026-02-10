Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Müll falsch entsorgt

Seinen Müll hat am Wochenende ein Unbekannter in Erolzheim einfach hingelegt. Vor zwei Wochen kam es bereits zu solch einem Vorfall, eine Frau wurde ermittelt.

Dort, wo in der Schulstraße die Container für Altkleider stehen, hatte jemand seinen Hausmüll abgelagert. Die zwei Säcke entdeckte ein Zeuge am Samstagnachmittag. Er verständigte die Polizei. Die schaute sich den Müll genauer an und nahm die Ermittlungen nach dem Verursacher auf. Die Polizei verständigte die Gemeindeverwaltung. Die wird den Müll zunächst auf Kosten der Allgemeinheit entsorgen müssen. Sobald der Verursacher ermittelt ist, wird er die Kosten zu tragen haben. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld. In der Summe wird das deutlich teurer sein als den Müll gleich richtig zu entsorgen. Wer der Polizei für die Ermittlungen Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Tel. 07352/202050 zu melden.

Bereits vor rund zwei Wochen (So. 25.1.26) war es in der Schillerstraße zu einer erlaubten Müllentsorgung neben dem Altkleidercontainer gekommen. Es konnte ein Müllsack mit Restmüll aufgefunden werden. In dem Unrat befanden sich auch Schriftstücke einer 34-jährigen Osteuropäerin. Die Frau wurde von der Polizei wegen unerlaubter Abfallbeseitigung angezeigt, der Müll wurde von ihr im Nachhinein fachgerecht entsorgt.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetzte, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

