Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Montag bei Donzdorf ein Mann mit dem Auto in den Kreisverkehr ein. Rund 10.000 Euro Schaden war die Folge.

Ulm (ots)

Kurz vor 6.15 Uhr war ein 39-Jähriger auf der B466 unterwegs. Er kam aus Richtung Süßen und fuhr mit seinem KIA in den Kreisverkehr "Beim Steinernen Kreuz" ein. Aus Richtung Hagenbuch kam eine 45-Jährige mit ihrem Renault herangefahren. Die Autofahrerin fuhr bereits im Kreisverkehr. Auf deren Vorfahrt hatte der 39-Jährige wohl nicht geachtet. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Eislingen schätzt den Schaden an den Autos auf jeweils 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

