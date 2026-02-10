Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Vorfahrt nicht beachtet

Etwa 13.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr fuhr der 47-Jährige in seinem Opel auf der K7509 und kam aus Richtung Reinstetten. In der bevorrechtigten Kappellenstraße fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW. Im Einmündungsbereich missachtete der Opel Fahrer die Vorfahrt des VW und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Da der Opel nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden.

