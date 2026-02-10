PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Plaketten gestohlen
In der Nacht auf Montag waren Diebe in Giengen unterwegs.

Ulm (ots)

Von Sonntag auf Montag waren Diebe in der Wiesenstraße zu Gange. Dort begaben sie sich auf die Grundstücke von zwei Autohäusern und entfernten an Fahrzeugen von Kunden die Kennzeichen. Dann schnitten sie die Zulassungsstempel und HU-Plaketten von den Kennzeichen und nahmen sie mit. Die Kennzeichen ließen sie liegen. Das Polizeirevier Giengen ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07322/9653-0. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
