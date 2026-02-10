Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Zu weit links gefahren

Am Montag verursachte ein 47-Jähriger einen Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich in der Mühlhauser Straße. Der 47-jährige Fahrer eines Ford Ranger fuhr zu weit links. Ihm kam gegen 20.25 Uhr eine 33-Jährige in ihrem BMW entgegen. Da diese keinen Platz mehr zum Ausweichen hatte, prallte der Ford Ranger gegen den BMW. Ein hinter dem BMW fahrender Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Bei der Aufnahme des Unfalls roch der Fahrer des Ford nach Alkohol. Ein Alkomattest bestätigte, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt klären. Bei dem Unfall erlitt die BMW Fahrerin leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

+++++++ 0254253 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

